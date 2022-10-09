BMU Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları, Balıkesir'de devam ediyor

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BALIKESİR (AA) - Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası ile Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Balıkesir'in Gönen ilçesinde devam ediyor.

Gönen Belediyesinin destekleriyle Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen yarışlarda, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında 210 sporcu mücadele ediyor.

BMU Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova ve Bosna Hersek'ten sporcular katılıyor.



Yarışları Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz da takip ediyor.

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları da final turları ile bugün tamamlanacak.

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