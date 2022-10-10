Bandırma'da "Fotosafari Etkinliği" düzenledi

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BALIKESİR (AA) - Bandırma Kent Konseyi bu yılki Fotosafari Etkinliğini Manyas Kuş Gölü’ne kıyısı olan Bereketli, Gölyaka ve Kuş Cenneti kırsal mahallelerine gerçekleştirdi.



Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat yaklaşık 100 katılımcı ile gerçekleştirilen etkinlikte amaçlarının Kuş Gölünün güzelliklerini fotoğraf sanatı ile birleştirerek bölgedeki güzelliklerin tanıtılması olduğunu söyledi.



Polat, “Yanı başımızdaki cennetlerden Manyas Kuş Gölü ne yazık ki kirlilikle boğuşmakta. Bu bereketli gölde bu güzel manzaraları sonsuza kadar yaşatmak için gölümüzü korumalıyız. Bugün Bereketlili balıkçılarımızın emeğine, Gölyaka'daki eşsiz manzaralara ve Kuş Cenneti mahallemizde eşsiz güneş batımına ortak olduk. Bandırma doğası ve tarihi ile aslında bir turizm şehri olmaya potansiyel aday. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan Bereketli, Gölyaka ve Kuş Cenneti muhtarlarımıza köy halkımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

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