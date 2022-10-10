Manyas'ta ayçiçeği alım kampanyası sona erdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde Eylül ayında başlayan ayçiçeği alım kampanyası sona erdi.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manyas'ta bu yıl 30 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını söyledi.

Dekar başına ortalama verimin 200 kilogram olduğunu belirten Kalpakçı, "İlçe genelinde tahmini 6 bin ton ayçiçeği elde edildi. Bunun 2 bin 600 tonunu kooperatif ortaklarımızdan biz aldık, hatta bize rekolte veren ortaklarımızın 2 bin 350 ton ayçiçeğini ve ürünlerinin yüzde 10'dan daha fazlasını aldık. Ürün bedellerini de teslim sırasına göre ödemeye başladık. Bilindiği gibi kooperatifimiz yağ oranını baz alarak ayçiçeği bedeli ödüyor." diye konuştu.

Kalpakçı, ayçiçeğinde verimin yüzde 45 ortalamasıyla gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

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