Avrupalı öğretmenler Balıkesir'de okul öncesi proje çalışmalarına katılıyor

BALIKESİR (AA) - Romanya, Portekiz ve Macaristan'dan Erasmus+Programı kapsamında Balıkesir'e gelen öğretmenler, proje ortağı okulun atölyelerinde yürütülen çalışmalara katılarak Türk kültürünü tanıyor.

Altıeylül ilçesindeki Burhan Erdayı İlkokulunun ortağı olduğu "Okul Öncesi Çocuklarının Sosyal Gelişimlerini Destekleme" (Primary Socialization in Kindergarten-Our Priority) projesi kapsamında 16 öğretmen, 5 günlük eğitim programı kapsamında Balıkesir'de misafir ediliyor.

Öğretmen ve öğrencilerin kültür paylaşımı amacıyla hayata geçirilen projenin konuk katılımcıları, Türk kültürünü de tanıma fırsatı buluyor.

Okuldaki atölyelerde robotik kodlama, ebru sanatı ve filografi sanatını deneyimleyen öğretmenler, verilen eğitimler hakkında bilgiler de alıyor.

Burhan Erdayı İlkokulu Müdürü Mahmut Osta, AA muhabirine, proje için daha önce paydaş kurumların ülkelerine giderek teknik ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yurt dışında eğitim metotlarını incelediklerini belirten Osta, "Yaptığımız çalışmaları okulumuzdaki öğrencilerimize sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Okulun İngilizce öğretmeni Serap Semerci de projenin, okul öncesi öğrenci ve öğretmenlerinin sosyal gelişimlerine yönelik olduğunu söyledi.

Semerci, okulun kapılarını Avrupa'ya açmayı, yeniliklerden haberdar olup uygulamaya koymayı ve dostluk köprüleri kurmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Okulumuzda çok çeşitli atölyeler var, buralardaki çalışmaları misafir öğretmenlerimize gösteriyoruz. İlk günümüzde filografi çalıştık, şimdi ise robotik atölyemizde çalışmalar ve ebru sanatı yapıyoruz." diye konuştu.

Romanya'nın Braşov kenti yakınında yer alan Kalnoky Lubmilla adlı okulda görevli öğretmen Farkas İmre ise Türk insanının çok sıcakkanlı olduğunu anlatarak, "Biz küçük bir okulda çalışıyoruz, okulda birçok atölyenin olması bize büyük farklılık yarattı. Öğrencileri gerçek yaşama hazırlamak için günlük hayattaki becerileri geliştirmek adına çok faydalı bir uygulama oldu." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.