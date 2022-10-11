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Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor maçıyla çıkış yakalamak istiyor

AA

Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor maçıyla çıkış yakalamak istiyor

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Beyçimento Bandırmaspor, pazar günü sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Bandırmaspor'un basın sözcüsü Bilgen Süngü, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncuların Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ettiğini söyledi.

Taraftarları bu maça davet ettiklerini ve onların desteklerini beklediklerini ifade eden Süngü, "Önümüzde çıkış beklediğimiz Yeni Malatyaspor maçı var. Rakibimizi yenerek bir çıkış yapmak amacındayız. Son üç haftada iki beraberliğimiz ve bir mağlubiyetimiz var." dedi.

Süngü, oyuncu Fatih Kurucuk hakkında çıkan haberlere değinerek, şunları söyledi:

"Gördüğünüz gibi Fatih Kurucuk antrenmanda. Fatih'i biz Süper Lig'den transfer ettik. Neden? Hedeflerimiz olduğu için. Fatih de bu ekibin bir parçası. Herhangi bir sıkıntı yok, disiplinsizlik yok, saygısızlık yok. Bugüne kadar gördüğümüz en terbiyeli arkadaşlarımızdan bir tanesi. Bir maçta form düşüklüğü yaşadı, Mustafa Gürsel Hoca'nın inisiyatifi doğrultusunda takımda yer alamadı."

Süngü, adalesinde sorun olan Sedat Şahintürk'ün fizyoterapistlerle çalıştığını belirterek, kadroda yer alamayacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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