Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İlçede, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar sonucunda 7 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyen jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 10 adrese operasyon düzenledi.



İkametlerde yapılan aramalarda 4 gram metamfetamin, 24 gram kubar esrar, 27 gram skunk, 33 sentetik uyuşturucu hap, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, tabanca, 8 fişek, av tüfeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 800 lira ile uyuşturucu satış notlarının bulunduğu bir defter ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.