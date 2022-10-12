Yenilenen Ayvalık Belediyesi Zeytin Müzesi açılışa hazırlanıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en önemli ekonomik değerlerinden zeytin ve zeytinyağı üretiminin tarihten günümüze yansımalarını sağlayan Zeytin Müzesi yenilendi.

Tadilatta son çalışmaların devam ettiği müzede incelemelerde bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Ziraat Odası tarafından organize edilen ve bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Ayvalık Zeytin Hasat Festivali’ne çok az bir zaman kaldığını hatırlattı.

Festival hazırlıklarının sürdüğünü belirten Ergin, "Bu çerçevede de var olan zeytin müzemizi restore ettik, yeniden ayağa kaldırdık. İnşallah bu çalışmalarımızı bir an önce tamamlayıp, festivale yetiştireceğiz ve müzemizin festivale de renk katacağına inanıyoruz. Bu yönde çalışmalarımız sürüyor. Arkadaşlarım gerçekten çok kısa sürede büyük efor sarf ederek bu çalışmaları tamamlamaya çalışıyorlar. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Ergin, zeytin ve zeytinyağının Ayvalık ekonomisinin can damarlarından olduğuna işaret etti.

Müzenin özelliklerine değinen Ergin, şöyle konuştu:

"Müzemizde, Ayvalık’ta yüzyıllardır yapılan zeytin tarımının tarihçesinde kullanılan pek çok materyal bulunuyor. Dünyaca ünlü Ayvalık zeytinyağının müzemizdeki geçmişe yolculuğunda; yüzlerce yıl önce kullanılan eski fabrikalara ait zeytin sıkım üniteleri, zeytin toplama gereçleri, zeytinyağı güğümleri, kısaca zeytin ve zeytinyağının geçmişi ile ilgili neredeyse tüm alet ve edevatları sergilenmektedir. Zeytin, Ayvalık’ın sosyoekonomik tüm alanlarıyla, gastronomisinde ve her şeyden önemlisi kültüründe var olmuştur. Bizler için son derece önemli olan bu kültürün ışığında da zeytin ve zeytinyağını gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarabilmek adına belediyemiz bünyesindeki zeytin müzemizi yenileyerek, halkımız ve misafirlerimizle yeniden buluşturuyoruz."

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