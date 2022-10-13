Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Ferdi Y'nin (45) İstanbul ve Tekirdağ'dan aldığı uyuşturucuyu Bursa'ya götüreceği belirlendi.

Edremit ilçesi Narlı Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphelinin içinde bulunduğu otomobil jandarma ekiplerince durduruldu.

Araçta yapılan aramada 3 kilo 300 gram esrar, 470 gram metamfetamin ve 490 adet hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ferdi Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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