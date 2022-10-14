Bandırma'da palamut bolluğu olta balıkçılarını sevindirdi

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BALIKESİR (AA) - Marmara Denizi'ne kıyısı olan Balıkesir'in Bandırma ilçesinde palamut bolluğu yaşanıyor.

Bandırma liman bölgesinde yaklaşık bir kilometrelik mendirek, körfezde uzun yıllar sonra yaşanan palamut bolluğunu duyan amatör olta balıkçılarıyla doldu. Oltalarını denize atan balıkçılar, bol bol palamut avladı.

Amatör balıkçılardan Recep Böcek, AA muhabirine, 4-5 saat oltayla avlandığını belirterek, herkesin nasibini aldığını söyledi.

Amatör balıkçılardan Metin Deniz de kaşık ve buna benzer av malzemeleri kullanarak iki palamut yakaladığını ifade etti.

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