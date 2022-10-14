Ülkü Acar Atölyesi sanatçıları Bandırma'da sergi açtı

BALIKESİR (AA) - Bandırma Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ülkü Acar Atölyesinin yağlı boya resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılış konuşmasını yapan Bandırma Belediye Başkan Vekili Fatma Sali Karabacakoğlu, "Bandırma bugün sanata bu kadar değer veriyorsa, barışçıl bir kentse, bizden önce Bandırma’ya emek veren bütün başkanlarımız ve liderlerimiz sayesinde. Biz de onlar gibi gelecek nesillere doğru Bandırma'mızın bu şekilde kalması için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Ülkü Acar ise Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi’nden geldiğini aktardı. Sergide çalışma arkadaşlarının 30 yağlı boya resmi bulunduğunu dile getiren Acar, “Benim burada rölyef çalışmalarım var. Nazım Hikmet ve Sebahattin Ali’nin şiir ile resmin bir arada sunumundan oluşan 18 tablom var." diye konuştu.

Bandırma Belediye Başkan Vekili Karabacakoğlu, sanatçı Ülkü Acar’a plaket takdim etti.

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