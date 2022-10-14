Güney Marmara feribot seferlerine fırtına engeli

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BALIKESİR (AA) - Erdek ile Adalar güzergahında yarın yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Adalar, Narlı-Marmara ve Narlı-Paşalimanı-Avşa hattında planlanan tarifeli tüm seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.





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