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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de yanan ağıldaki iki koyun telef oldu

AA

Balıkesir'de yanan ağıldaki iki koyun telef oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde yanan ağılda 2 koyun telef oldu.

Düzler Mahallesi'nde Ayhan Değirmenci'ye ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, 2 koyun telef olurken 3 koyun sağ kurtarıldı.

Yangında ağıl kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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