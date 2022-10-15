Bandırma Ticaret Odası Başkanlığına Adem Yılmaz seçildi

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BALIKESİR (AA) - Bandırma Ticaret Odasının organ seçimlerinin ardından yönetim kurulu, meclis, sayman üyeler ve TOBB delegelerinin seçimleri yapıldı.

İlk meclis toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince gerçekleşti.

Meclis üyelerinin kendi aralarında yaptığı seçimlerde Meclis Başkanlığına Funda Seçil Dedeoğlu getirildi.

İlçe Seçim Kurulunun gözetiminde gerçekleştirilen seçimin ardından Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına Adem Yılmaz, yönetim kurulu üyeliklerine Bahadır Çolak, Osman Lafçı, Fatih Mehmet Ataç, Mehmet Özbay, Alper Sargın, Ozan Akdoğan, Sönmez Bekdemir, Mehmet Doğan, Süleyman Tümay Özbeyli ve Armağan Ahmet Ergüzeloğlu seçildi.

Adem Yılmaz, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreçte çarşamba günü itibarıyla yönetim kurulumuzla ilk toplantımızı yapacağız. Süreç, inşallah bundan sonra hem Bandırma için hem Ticaret Odası Meclisi üyeleri ve yönetim kurulu için gayet güzel devam eder. İnşallah, Bandırma'mıza güzel projeler kazandırırız, güzel eserler yaparız." dedi.

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