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Zeytin ağaçlarındaki tane tutumu yüksek rekolte için umutlandırdı

AA

Zeytin ağaçlarındaki tane tutumu yüksek rekolte için umutlandırdı

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Edremit Körfezi'nde üreticiler, iklim, yağış ve nem durumunun iyi olması sayesinde hasada umutlu başladı.

Balıkesir'de yaklaşık 13 milyon zeytin ağacının bulunduğu körfez bölgesindeki Ayvalık, Edremit, Havran, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde üreticiler hasat mesaisi yapıyor.

Sofralık zeytinlerin toplanmasıyla başlayan 2022-2023 hasat döneminde kasım ayının sonuna doğru yağlık zeytinlerin hasadına geçilecek.

Zeytin ve zeytinyağının üretiminde kalite ve verim için gereken iklim şartları, sıcaklık ve yağış durumunun uygunluğu sayesinde bu sezon ağaçlardaki tane tutumu fazla. Bu nedenle de Edremit Körfezi'nde geçen sezon 20 bin ton olan zeytinyağı üretiminin 30-35 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, AA muhabirine, bu yıl ürünün verim ve kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi.

Geçen sezon yağış azlığı nedeniyle rekoltenin düştüğünü belirten Semerci, hasadın yeni başladığı bu dönemde edindikleri izlenimle yüksek rekolte beklentisine girdiklerini ifade etti.

Türkiye genelinde de zeytin rekoltesinin diğer üretici ülkelere göre ciddi oranda artış göstereceğini öngördüklerini bildiren Semerci, 2022-2023 sezonunda zeytin zararlılarının az olduğunu dile getirdi.

Normalde aralık ayında biten sezonun bu yıl ocak, hatta şubata uzayabileceğine dikkati çeken Semerci, şunları kaydetti:

"Likit yağlar soframızda çok önemli kullanılan ürünlerdir ki bunların içinde zeytinyağı en iyisidir. Natürel kullanılabilen tek yağdır. Sadece zeytin sıkılır ve onun yağı bizler tarafından kullanılır. Bu sezonun zeytinyağlarının organik olacağı gibi bir düşünce var. Çünkü çok fazla gübre atılmadı, diğer ilaçlardan da daha az atıldı. Böyle olunca ve bu ürün bolluğu bize zeytinler için zeytinyağı için bu yıl organik ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Deneme amacıyla ekim ayında toplanan ürünlerde çıkan yağlar yüzde 11-12'lerde. 100 kilogram zeytinden 11-12 kilogram yağ çıkarken bu sene yüzde 18'e kadar randıman bulunduğunu söylüyorlar. Bu mevsimin zeytini için fevkalade bir rakam. Tabii hasat döneminde bu oranlar daha da artacaktır."

- Geçen yıla göre yüzde 50 daha fazla verim bekliyorlar

Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Nermin Gelbal Gökduman da Edremit ve Havran'daki zeytinliklerinde geçen yıla göre yüzde 50 daha fazla verim beklediklerini söyledi.

Bugünlerde sıktıkları erken hasat zeytinlerin yağında asit oranının 0,1-0,3 çıktığını belirten Gökduman, "Bunlar oldukça güzel değerler. Aynı zamanda nefaseti, lezzeti de oldukça güzel. Bu sene üreticinin de para verip alan tüketicinin de yüzü gülecek." diye konuştu.

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