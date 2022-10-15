Ayvalık'ta hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 22 yıllık polis memuru Hakan Duyar (47) için tören yapıldı.

Evinde beyin kanaması geçirmesinin ardından sevk edildiği Edremit ilçesindeki özel hastanede yaşamını yitiren Duyar'ın naaşı, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görev yapan polis memuru için düzenlenen törende, eşi Meltem Duyar ve iki kızı ile mesai arkadaşları gözyaşı döktü.

Bir süre polisler tarafından omuzlarda taşınan Duyar'ın naaşı, cenaze aracına konularak Eskişehir'e gönderildi.

Törene, Duyar'ın yakınlarının yanı sıra Ayvalık Kaymakam Vekili ve Gömeç Kaymakamı İlyas Memiş, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Furkan Demirbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Emrah Kadir Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, Ayvalık Müftüsü Emre Önal, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, polis, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile çok sayıda kişi katıldı.

Polis memuru Hakan Duyar'ın cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Mihalgazi ilçesi Bozaniç Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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