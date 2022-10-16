Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Şahan Yılmaz, Suat Güz
Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 46 Mustafa Saymak), Mulumba, Kerim Avcı (Dk. 76 Emir Şenocak), Atabey Çiçek, Koutroumpis, Okan Alkan, Holownia (Dk. 66 Manos), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 66 Alpay Koldaş), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 46 Tshibangu)
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Awuku, Rahman Buğra Çağıran, Doğukan Emeksiz (Dk. 86 Yakup Alkan), Ogün Özçiçek, Aly Malle (Dk. 76 Mert Miraç Altıntaş), Haqi Osman (Dk. 79 Cehgizhan Akgün), Barış Başdaş, Taha Gür, Nshimirimana (Dk. 76 Yiğit Ulaş), Burak Kavlak
Goller: Dk. 7 ve 74 Haqi Osman (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Okan Alkan, Dk. 65 Mulumba (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 70 Ogün Özçiçek, Dk. 72 Burak Kavkak, Dk. 90+5 Barış Başdaş (Yeni Malatyaspor)
BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'u 2-0 yendi.