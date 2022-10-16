Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

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BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen Beyçimento Bandırmaspor'un teknik sorumlusu Ali Onur Cerrah, "Oyunun hem ilk hem de ikinci yarısında ortaya bir şey koyamadığımızı düşünüyorum." dedi.

Cerrah, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, karşılaşmayı kazanmak için hafta içinde ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İlk yarıda hiç beklemedikleri bir şekilde bireysel hata nedeniyle gol yediklerini dile getiren Cerrah, şöyle konuştu:

"Gol ararken arka tarafta ciddi açıklar verdik, oyunun hem ilk hem de ikinci yarısında ortaya bir şey koyamadığımızı düşünüyorum. Çözüm üretemedik, maalesef hiç istemediğimiz bir şekilde mağlubiyet elde ettik. En kısa sürede toparlanıp eksikliklerimizi tamamlayarak önümüzdeki müsabakalara hazırlanacağız."





- Hasan Özer: "Oyuncularımı yürekten kutluyorum"





Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer de hem iyi savunma yapıp hem galip gelerek güzel bir başarı elde ettiklerini belirtti.

Çalışmalara devam edeceklerini anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz, oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum. Bu gençlere bir şeyler öğretmemiz, Türk futboluna kazandırmamız gerektiğine inanıyorum. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Oyuncularımı yürekten kutluyorum, alınlarından öpüyorum. Büyük bir mücadele örneği gösterdiler."

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