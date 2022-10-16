Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden gençlere sektörel tecrübe imkanı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ne10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin düzenlediği gençlerin girişimcilik alanında eğitim aldıkları, fikirlerini projelendirip, deneyim kazandıkları bir girişimcilik eğitim programı olan Start-Up School başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, açılışı gerçekleştirilen programa birçok öğrenci ve eğitmen katıldı.



Gençlere, girişimcilik ruhu kazandırmak, eğitimlerle alan bilgi seviyelerini artırmak, fikirlerini üretime dönüştürecek cesaret, girişimcilik ekosistemine dahil olmasını sağlayacak donanımlar ve deneyim aktarımıyla sektörel tecrübe kazandırmayı amaçlayan program kapsamında lise ve üniversite öğrencilerine, 5 hafta boyunca alanında uzman kişiler tarafından eğitimler verilecek.



Eğitimlerde öğrenciler uygulama atölyeleriyle fikirlerini yazılı hale dönüştürebilecek, saha deneyimi kazanacak ve ekip ruhuyla hareket edebilmeyi öğrenecek.



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