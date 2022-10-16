Karesi'de mavi konteynır dönemi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Adnan Menderes Mahallesine mavi konteynerler konuldu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Karesi Belediyesi, gri renkli çöp konteynerlerinin yanına mavi renkli geri dönüşüm konteynerleri koydu.



Vatandaşların çöplerini gri, geri dönüşümleri ise mavi konteynerlere atması istendi. Bu kapsamda mahalle sakinlerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.



Broşür dağıtımına Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Muhiddin Diker de katıldı. Diker vatandaşların projeye destek olmalarını istedi.

Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, siteler ve işlek noktalara sıfır atık projesi kapsamında ikili toplama sistemi kuruldu.



Mavi renkli geri dönüşüm konteynerlere atılması gereken atık gruplarıyla gri renkli evsel atık konteynerlerine atılması gereken çöpler hakkında vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.



Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların, mavi konteynerlerin içine kâğıt-karton, plastik, cam ve metal olarak gruplanan geri dönüştürülebilir atıkları atması, gri konteynerlerin içine ise evsel atıkları (günlük çöpleri) atmaları istendi.

Yapılan bu çalışmayla israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin oluşturulması ve atıkları kaynağında ayrıştırmayı sağlayarak ilçemizde sıfır atık yönetim sistemini uygulanması hedefleniyor.

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