Bandırmaspor'da 4 futbolcuya kulüp bulmaları için izin verildi

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BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'da 4 futbolcuya kulüp bulmaları için izin verildiği açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son dönemde yaşanan gelişmeler ve performans düşüklüğü sebebiyle A takımda yer alan tüm futbolculara para cezası kesilmesine karar verildiği belirtildi.

Murat Selvi'nin sportif direktörlük görevine getirildiğinin bildirildiği açıklamada, "A takımda yer alan Caner Hüseyin Bağ, Okan Alkan, Dimitrios Manos ve Mateusz Holownia'ya kendilerine kulüp bulmaları konusunda izin verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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