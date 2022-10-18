Manyas'ta çiftçilere süt otu tohumu dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manyas'ta çiftçilere süt otu tohumu dağıtıldı

AA

Manyas'ta çiftçilere süt otu tohumu dağıtıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde 250 çiftçiye yüzde 50 hibeli süt otu (ryegrass) tohumu verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan çalışmada, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydı bulunan çiftçilere kilogramı 30-40 lira olan süt otu tohumu dağıtılması kararı verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle 250 çiftçiye yüzde 50 hibeli 480 çuval süt otu tohumu teslim edildi.

Çalışmada, 2 bin 400 dekarlık alanda ekim yapılarak kaba yem ihtiyacının maliyetinin düşürülmesinin hedeflendiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) DİLEK TUTARKEN TÜRBEYİ YAKIYORLARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİLEK TUTARKEN TÜRBEYİ YAKIYORLARDI
Dilek tutarken türbeyi yakıyorlardı
YEREL HABERLER Dilek tutarken türbeyi yakıyorlardı
(Görüntülü) SU ALTI HEYKEL GALERİSİ&#039;NİN İLK ZİYARETÇİSİ ŞAHİKA ERCÜMEN OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) SU ALTI HEYKEL GALERİSİ'NİN İLK ...
Su Altı Heykel Galerisi'nin ilk ziyaretçisi Şahika Ercümen oldu
YEREL HABERLER Su Altı Heykel Galerisi'nin ilk ziyaretçisi Şahika ...
Bandırmaspor'da 4 futbolcuya kulüp bulmaları için izin verildi
YEREL HABERLER Bandırmaspor'da 4 futbolcuya kulüp bulmaları için ...
Şahika Ercümen, Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'nde dalış yaptı
YEREL HABERLER Şahika Ercümen, Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'nde ...
Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği ile Balıkesir Ticaret Odasından genç istihdamını artırmak için işbirliği
YEREL HABERLER Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği ile Balıkesir ...
Hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı; 4 yaralı
YEREL HABERLER Hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı; 4 yaralı
Nadir Karakaşlı Balıkesir Barosu'nun yeni başkanı oldu
YEREL HABERLER Nadir Karakaşlı Balıkesir Barosu'nun yeni başkanı ...
Balıkesir İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Sene Başı Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Sene Başı ...
Karesi'de mavi konteynır dönemi
YEREL HABERLER Karesi'de mavi konteynır dönemi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden gençlere sektörel tecrübe imkanı
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden gençlere sektörel ...
Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor maçının ...
Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor: 0-2
YEREL HABERLER Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor: 0-2
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Balıkesir'de "Kanarya Güzellik Yarışması" yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de "Kanarya Güzellik Yarışması" yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.