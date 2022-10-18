Manyas'ta çiftçilere süt otu tohumu dağıtıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde 250 çiftçiye yüzde 50 hibeli süt otu (ryegrass) tohumu verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan çalışmada, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydı bulunan çiftçilere kilogramı 30-40 lira olan süt otu tohumu dağıtılması kararı verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle 250 çiftçiye yüzde 50 hibeli 480 çuval süt otu tohumu teslim edildi.

Çalışmada, 2 bin 400 dekarlık alanda ekim yapılarak kaba yem ihtiyacının maliyetinin düşürülmesinin hedeflendiği bildirildi.

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