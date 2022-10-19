Balıkesir Ticaret Odası Barış Aydın Meclis Salonu hizmete açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Ticaret Odası (BTO) yönetim kurulu üyesi iken vefat eden iş insanı Barış Aydın'ın adının verildiği BTO Meclis Salonu törenle hizmete açıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, Balıkesir'in çıkış trendinde olduğunu söyledi.

Vali Şıldak, kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları, STK'lar ve şehir için fikir üreten bütün kesimlerin birlikte hareket ettiğini, bunun da şehre huzur ve uyum getirdiğini belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise kentin kabuğunu değiştirdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu salonda Dünya Habitat Günü etkinlikleri yapıldı. Türkiye'de İstanbul'dan sonra Balıkesir'e nasip oldu. Size bir de müjde vermek istiyorum. Şehrim adıma güzel bir büyükelçilik görevi aldım. Paris, Barselona ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanları dünya büyükelçileri oldu. Ben de şahsım ve sizler adına bu konudaki memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Bu, Balıkesir'in isminin uluslararası alanda duyulması anlamına geliyor."

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula da Türkiye'nin en eski 5 ticaret odasından biri olan Balıkesir Ticaret Odasının faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürdüğünü anlattı.

Kula, odanın 6 bin üyesiyle bölgenin en köklü ve büyük meslek örgütlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Amacımız şehrin ekonomisini daha ileriye götürmek, daha iş imkanları yaratmak ve yeni yatırımcıları Balıkesir'e getirmek. Bugün bir yandan görevimizi yerine getirirken bir yandan da anma görevini yerine getirmekteyiz. Güzel bir toplantı salonunu Balıkesir'e kazandırdığımız için mutluyuz. Bir tarafımız da buruk. 2018 yılında aramızdan ayrılan Barış Aydın anısına bu salonu açtık, ona yakışan bir salon olsun istedik. Genç yaşta aramızdan ayrıldı, mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Konuşmaların ardından merhum Barış Aydın adına ailesinden Tanın Güven'e, Balıkesir Ticaret Odası eski başkanları Nihat Kozdağ, Ziyaettin Tan, İlyas Yılmaz, Fahri Ermişler'e ve en eski 40 üyeye günün anısına plaket takdim edildi.

Törene, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanı Okan Telaşeli, meclis üyeleri ve oda başkanları katıldı.

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