Manyas'ta Muhtarlar Günü kutlandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte Manyas Muhtarlar Derneği Başkanı Selahattin Örzenek, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Örzenek'in konuşmasıyla tamamlanan programa, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, kurum amirleri, STK başkanları ve muhtarlar katıldı.

Törenin ardından Belediye Başkanı Barcin tarafından muhtarlar onuruna yemek verildi.

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