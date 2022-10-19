Ayvalık'ta Muhtarlar Günü kutlandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Necdet Uğural, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılara hitap etti.

Törene, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Ömer Özerdemir, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Üsteğmen Engin Demir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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