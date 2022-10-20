Edremit Ticaret Odası'nda devir teslim töreni yapıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası'nda (ETO) Yönetim Kurulu devir teslim töreni gerçekleştirildi.



Ahmet Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Edremit İlçe Seçim Kurulu'nda gerçekleşen töreniyle İlçe Seçim Müdürü Bahattin Güngören'den mazbatalarını aldı.



Ticaret Odası Meclis Salonunda gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan odanın yeni yönetim kurulu başkanı Ahmet Çetin, eski yönetime teşekkür etti.



Çetin, "Projelere hepsine tek tek devam edeceğiz. Biz de yeni projeler üretip Edremit'e, Havran'a faydalı olmak, iki ilçenin ticari hayatını daha çok zenginleştirmek için elimizden gelen her şeyin fazlasını yapmak için uğraşacağız." dedi.



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