Balıkesir’de park halindeki hafif ticari araç yandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de park halindeki bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi.



Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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