Balıkesir'de "Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı" yapıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi iş birliğiyle Kentler İçin Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı düzenlendi.



Balıkesir Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen çalıştayda “Somut Olmayan Kültürel Miras ve Şehirler: Toplumsal, Ekonomik ve Çevresel Boyut”, “MEWA Bölgesi Yerel Yönetimlerin Somut Olmayan Kültürel Miras İyi Uygulamaları” oturumları ile yuvarlak masa toplantıları yapıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in Somut Olmayan Kültürel Miras Unsur Listesi’nde 12 unsurunun bulunduğunu ifade ederek, “Aldığı göçlerle kültürel anlamda zenginleşen Balıkesir, bu geleneklerini korumaya ve yaşatmaya devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ise çalıştayda konuşulan ve saha incelemelerinin Orta Doğu ve Batı Asya bölgesi şehirlerinin kültür politikalarına ve faaliyetlerine farklı bir vizyon sunmasını diledi.



Duman, "UCLG-MEWA olarak dünyanın en kapsamlı temsil gücüne sahip yerel yönetim birliği olan UCLG’nin 9 bölge teşkilatından biriyiz. Sorumlu olduğumuz 16 ülkeden 200’ü aşkın üye ile her geçen gün hem kendimize bir şeyler katıyor hem de bölgemizdeki yerel yönetimlerin küresel gündemler ışığında gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Ali Duymaz ise Balıkesir’in somut olmayan kültürel mirasları yaşayan ve yaşatan bir il olarak son derece değerli olduğunu belirtti.

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