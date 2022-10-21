Balıkesir'de "Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı" yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de "Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı" yapıldı

AA

Balıkesir'de "Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı" yapıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi iş birliğiyle Kentler İçin Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı düzenlendi.

Balıkesir Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen çalıştayda “Somut Olmayan Kültürel Miras ve Şehirler: Toplumsal, Ekonomik ve Çevresel Boyut”, “MEWA Bölgesi Yerel Yönetimlerin Somut Olmayan Kültürel Miras İyi Uygulamaları” oturumları ile yuvarlak masa toplantıları yapıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in Somut Olmayan Kültürel Miras Unsur Listesi’nde 12 unsurunun bulunduğunu ifade ederek, “Aldığı göçlerle kültürel anlamda zenginleşen Balıkesir, bu geleneklerini korumaya ve yaşatmaya devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ise çalıştayda konuşulan ve saha incelemelerinin Orta Doğu ve Batı Asya bölgesi şehirlerinin kültür politikalarına ve faaliyetlerine farklı bir vizyon sunmasını diledi.

Duman, "UCLG-MEWA olarak dünyanın en kapsamlı temsil gücüne sahip yerel yönetim birliği olan UCLG’nin 9 bölge teşkilatından biriyiz. Sorumlu olduğumuz 16 ülkeden 200’ü aşkın üye ile her geçen gün hem kendimize bir şeyler katıyor hem de bölgemizdeki yerel yönetimlerin küresel gündemler ışığında gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Ali Duymaz ise Balıkesir’in somut olmayan kültürel mirasları yaşayan ve yaşatan bir il olarak son derece değerli olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir’de park halindeki hafif ticari araç yandı
YEREL HABERLER Balıkesir’de park halindeki hafif ticari araç yandı
Balıkesir açıklarında sürüklenen feribot kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir açıklarında sürüklenen feribot kurtarıldı
Balıkesir´de FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir´de FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
Bandırma'da bir kişi kendisini dolandırıcılardan kurtaran polislere Atatürk portresi hediye etti
YEREL HABERLER Bandırma'da bir kişi kendisini dolandırıcılardan ...
Balıkesir Valisi Şıldak: "Balıkesir Kahvaltısı'nı hak ettiği marka değerine ulaştıracağız"
YEREL HABERLER Balıkesir Valisi Şıldak: "Balıkesir Kahvaltısı'nı hak ...
Edremit Ticaret Odası'nda devir teslim töreni yapıldı
YEREL HABERLER Edremit Ticaret Odası'nda devir teslim töreni yapıldı
Balıkesir'deki Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de 4 yenilenebilir enerji türü bir arada olacak
YEREL HABERLER Balıkesir'deki Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de 4 ...
(Görüntülü) BALIKESİR - KAZADA YARALANAN POLİS MEMURU 11 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BALIKESİR - KAZADA YARALANAN POLİS ...
Kazada yaralanan polis memuru 11 gün sonra şehit oldu (2)
YEREL HABERLER Kazada yaralanan polis memuru 11 gün sonra şehit oldu ...
Balıkesir'de Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni ve Mahalle Ligi Paneli
YEREL HABERLER Balıkesir'de Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni ve ...
Kazada yaralanan polis memuru 11 gün sonra şehit oldu
YEREL HABERLER Kazada yaralanan polis memuru 11 gün sonra şehit oldu
Bandırma Körfezi'nde palamut yoğunluğu devam ediyor
YEREL HABERLER Bandırma Körfezi'nde palamut yoğunluğu devam ediyor
GÜNCELLEME - Balıkesir'deki trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Balıkesir'deki trafik kazasında ...
Balıkesir'deki trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'deki trafik kazasında yaralanan polis ...
Balıkesirspor - Yeşilyurt D.Ç Ofspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Yeşilyurt D.Ç Ofspor (FOTOĞRAFLAR)
(Görüntülü)BALIKESİR&#039;DE 9 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü)BALIKESİR'DE 9 KİŞİNİN YARALANDIĞI ...
Balıkesir'de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Balıkesir'de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Ayvalık'ta Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Ayvalık'ta Muhtarlar Günü kutlandı
Manyas'ta Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Manyas'ta Muhtarlar Günü kutlandı
Balıkesir'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 9 ...
Balıkesir Ticaret Odası Barış Aydın Meclis Salonu hizmete açıldı
YEREL HABERLER Balıkesir Ticaret Odası Barış Aydın Meclis Salonu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.