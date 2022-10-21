Balıkesir Büyükşehir Belediyesine "İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma Ödülü"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından düzenlenen “İnsani Gelişme Endeksi / Sürdürülebilir Kalkınma Endeksi” çalışması kapsamında İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma Ödülü'ne layık görüldü.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz adına ödülü, Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İlker Şahin aldı.



Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerjiden iklim değişikliğiyle mücadeleye, sürdürülebilir atık yönetiminden kentsel hizmet ve fırsatlara eşit erişime, kırılgan grupların güçlendirilmesinden akıllı şehircilik uygulamalarına kadar birçok alanda kapsayıcı politikalar üretiyoruz. Başkanımız Yücel Yılmaz'ın liderliğinde eşitlik ve kaliteli yaşamı temel alan bir yön çizdik kendimize, bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Balıkesir olarak doğru bir yolda ilerlediğimizi gösteren ve bu ödülü şehrimize uygun gören İNGEV’e, kıymetli jüri üyelerine ve bilim insanlarına çok teşekkür ediyoruz."



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