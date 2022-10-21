Bandırma'da onarmaya çalıştığı kamyonun altında kalan tamirci yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.

Tamirci Murat Y, 600 Evler Mahallesi'nde bulunan bir işletmeye kamyon tamiri için geldi.

Çalışma sırasında aracın altındaki takozlar çöktü. Kamyonun altında kalarak yaralanan Murat Y, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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