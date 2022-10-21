Balıkesir'de zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edremit'in kırsal Çamlıbel Mahallesi yakınlarındaki bir zeytin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede devriye gezen jandarma ekipleri, yangını fark ederek itfaiyeye bilgi verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 3 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

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