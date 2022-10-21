Balıkesir'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Gökdeniz K. idaresindeki 10 TY 602 plakalı motosiklet, 100. yıl Mahallesi Şehit Cengiz Topel Caddesi'nde İlker Ö'nün kullandığı 17 GK 986 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve Furkan Y. yaralandı.



Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlker Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.





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