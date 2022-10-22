Balıkesir merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir ve İzmir'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmaların ardından Ayvalık ilçesinde örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 8 şüphelinin bu ilçe ve İzmir'deki evlerine eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Bu adreslerde yapılan aramalarda, göçmen kaçakçılığında kullanılan çok sayıda suç unsuru ve dijital materyal ele geçirildi.
Zanlılardan 5'ini gözaltına alan jandarma, diğer 3 şüpheliyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.