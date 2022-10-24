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Balıkesir'de Don Kazaklarının mirası fasulyenin hasadına başlandı

AA

Balıkesir'de Don Kazaklarının mirası fasulyenin hasadına başlandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde göl kenarında iki asrı aşkın bir süre yaşadıktan sonra ana yurtlarına dönen Don Kazaklarının miras bıraktığı fasulyede hasat başladı.

Rus Çarlığına isyan ederek Osmanlı Devleti'ne sığınan ve 1740 yılında Manyas Gölü kenarındaki kırsal Kocagöl Mahallesi'ne yerleşen topluluk, kendi yörelerine has fasulyeyi de getirdi. Yetiştirdikleri fasulyeyi yöre halkı ve çiftçileriyle paylaşan Don Kazaklarının torunları, 1962'de Türkiye'den göç ederek ana yurtlarına döndü.

Kendilerine miras kalan fasulyenin üretimine devam eden mahalle halkı, geçimlerini yıllardır bu işten sağlıyor.

Pişirme kolaylığı ve damak tadı ile ülkemizin bir çok yerinde beğenilerek tüketilen kazak fasulyesi hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Kocagöl Mahalle muhtarı ve ayni zaman da kazak fasulyesi üreticisi Selahattin Yiğit, "Kazak fasulyesi göl boylarında milli topraklarda yetiştiği için tadını, çabuk pişimini buradan alıyor. Ortalama dekara 200 kg ürün veriyor ancak bu sene geçtiğimiz ağustos ayı sonlarında bölgede yağan dolu satışından fasulyelerimiz büyük zarar gördü. Bu yıl bu nedenle dekara 100-150 kg ürün alabiliyoruz. Geçtiğimiz yıl kilosunu 25 liradan sattığımız kazak fasulyesini bu yıl maliyet artışlarımızdan dolayı kilosunu 50-60 TL. arasında satıyoruz." dedi.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik de Kocagöl Mahallesinde fasulye hasadı yapan üreticilerle görüşerek bilgi aldı.

Kaymakam Çelik, Kazak fasulyesine coğrafi işaret almak için çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları ifade etti:

"İlçemiz de üretilen kelle peynirinden sonra, yine ilçemizin bir başka ürünü olan ve büyük talep gören Kazak fasulyemize coğrafi işaret almak için gerekli başvurumuzu yaptık. İnşallah Kazak fasulyemiz de coğrafi işarete kavuşacaktır."

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