Karesi Belediyesi’nin Karesi Atatürk Evi projesi ödüle layık görüldü

BALIKESİR (AA) - Karesi Belediyesi’nin Karesi Atatürk Evi projesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 4 kategoride düzenlediği ve 143 projenin katıldığı yarışmada “Büyükşehir Merkez İlçe Belediyesi Şehir Planlaması” kategorisinde birincilik ödülü getirdi.

Pamukkale Belediyesi ev sahipliğinde Colossae Termal Otelde düzenlenen Sağlıklı Kentler Birliği 38. Olağan Meclis toplantısının ardıldan ödül töreni yapıldı. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 13.sü düzenlenen "Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda Karesi Belediyesi’nin Karesi Atatürk Evi projesi “Büyükşehir Merkez İlçe Belediyesi Şehir Planlaması” kategorisindeki yarışmada 1.lik ödülü aldı. Ödül, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’a verildi.

Birlik üyesi 120 belediyenin 45’inin 4 kategoride 143 proje ile katıldığı yarışmada Karesi Belediyesi’nin ödüle layık görülmesinin gurur verici olduğunu söyleyen Başkan Orkan, "Bahçesinin öğrencilerimizin etkinlik ve törenleri için uygun planlanması ile birlikte, içerisinde, Atatürk ve Milli Mücadele ve Devrimleri, Atatürk ün Doğa Sevgisi, Atatürk ve Çocuk, Atatürk ün Balıkesir Ziyaretleri, Şehitler Anı Alanı, Zübeyde Hanım Anı Alanı, Son Kurşun Koleksiyonu Sergisi, Balıkesir ve Kuvayimilliye Odası, Gösterim Odası, Kütüphane ve Özçekim Odası gibi bölümler bulunmaktadır. İnanıyoruz ki Karesi Atatürk Evi yaşayan, canlı bir mekan. Dilerim Karesi Atatürk Evi sayesinde Balıkesirimize ve Karesimize değer katmayı başarmış oluruz ve sizlerin teveccühüne nail olmuş oluruz.” dedi.





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