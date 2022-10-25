Balıkesir’deki Kurtuluş Çeşmesi restore edildi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun anısına yapılan “Kurtuluş Çeşmesi”, kurtuluşun 100. yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek geleceğe kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi geçen yıl başlattığı tarihi çeşme restorasyonlarını sürdürüyor.



Ekipler son olarak Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesi Örücüler Caddesi ile Kurtuluş Sokak’ın kesişiminde yer alan Kurtuluş Çeşmesi'nin restorasyonunu tamamladı.



Türkiye ve Balıkesir’in işgalden kurtarılmasının anısına inşa edilen ve bu nedenle "Kurtuluş" adı verilen çeşmenin mimari olarak şehir merkezinde başka bir örneği bulunmuyor.

Çeşmenin ana sütunu doğu yüzünde yer alan kitabesinde celi sülüs hatla “Balıkesir Kurtuluş Çeşmesi - 6 Eylül 1324 (Hicriden Miladiye 1921-22)” yazısı bulunuyor.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğünü tarafından tamamlanan restorasyon çalışmasıyla çeşme eski işlevini kazandı. Kaide, sütun, tekne bölümlerinden oluşan çeşmenin sağlam durumda olması restorasyon müdahalelerinin de minimumda tutulmasına imkan sağladı.

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