Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale-İzmir kara yolu Çamlıbel Mahallesi'ndeki kavşakta trafik ışıklarında bekleyen 45 AFP 116 plakalı tıra, Recep S. yönetimindeki 06 CUF 858 plakalı tır arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dorsesindeki malzemeler etrafa saçılan ve hareket eden tır, önündeki araçlara çarptı.

Kazada Recep S. ve diğer araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsü Recep S'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



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