Bandırmalı çocuklar Livatya Sahili'ni temizledi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, küçük yaşlarda çevre bilinci ile atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturmak ve Bandırma ilçesinde derin deşarjı bitirerek deniz kirliliğini ortadan kaldıracak Entegre Su Projesi’nin önemine dikkati çekmek amacıyla yaklaşık 100 çocuğun katılımıyla Livatya Sahili’nde temizlik etkinliği düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, derin deşarj yöntemiyle evsel atık ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı Marmara Denizi’nde kirliliği önlemesi hedeflenen “Bandırma Entegre Su Projesi” kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.



Proje kapsamında yaklaşık 100 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, farkındalık oluşturmak amacıyla Hacı Yusuf Mahallesi’nde bulunan Livatya Sahili’nde temizlik yaptı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından organize edilen etkinlikte çocuklara, öğretmenleri ve BASKİ personeli tarafından çevre temizliği, iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda bilgiler verildi.



Gerçekleştirdikleri temizlik etkinliğinin tabiat için ne kadar önemli olduğu, plastik ambalaj, kağıt ve cam ürünlerinin doğada ne kadar sürede yok olduğu hakkında bilgi sahibi olan çocuklar, ayrıca denize atılan bu ürünlerin, canlılara verdiği zararında ne boyutta olduğunu öğrendi.



Doğa için böyle anlamlı ve yararlı olan temizlik etkinliğine katıldıkları için duydukları mutluluğu dile getiren çocuklar, küçük yaşta çevre temizliği ve atık yönetimi konusunda farkındalık kazandı.

Çocuklar ve öğretmenlerinin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a vekaleten Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin, AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ve BASKİ personeli de çevre temizliği etkinliğine katıldı.

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