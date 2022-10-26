Bigadiç'te 1071 dönüm büyüklüğündeki Millet Bahçesi açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yöresel taş evler, göletler, paramotor uçuş pisti, meyve bahçeleri ve yürüyüş alanlarıyla donatılan Millet Bahçesi, 1071 dönüm alanda hizmete açıldı.



Millet Bahçesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Bigadiç Belediyesince inşa edildi.



Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, yaptığı açıklamada, halkın görüş ve önerileri doğrultusunda hazırladıkları projenin örnek bir çalışma olduğunu söyledi.

Millet Bahçesi hakkında bilgiler veren Avcu, şu ifadeleri kullandı:



“Millet Bahçemizde bulunan taş evler, Balıkesir'imize 15-20, üniversitemize ise 8 dakika mesafede bulunuyor. Millet Bahçemiz 1071 dönüm büyüklüğünde dümdüz bir arazi. Eskiden yöresel olarak panayır yeri dediğimiz 35 dönüm tamamen bir asırdan eski çınar ağaçlarıyla bezenmiş bir sahamız var. Bunun yanında da içinde 8 gölümüz mevcut. Mini bir havaalanının olduğu, içinde termal suyun da bulunduğu 16 taş evimizin de bulunduğu, içinde konaklarımız var. Bu şifalı suyumuz Hisarköy’den geliyor."



Avcu, bölgede ayrıca gençlerin faydalanabileceği 55 bin metrekare büyüklüğünde çim saha bulunduğunu aktardı.



Sahada her türlü sportif aktivitenin yapılabileceğini anlatan Avcu, şöyle konuştu:



"Küçük uçakların inip kalkabileceği bir pist, yanında hangarı, kamp ve karavan turizminin yapılabileceği, sosyal donatıların olduğu bir alanımız da mevcut. Bisiklet ve yürüyüş alanları, bunun içinde de 4 yıllık daha önceden hazırladığımız sazan balıklarımız bulunuyor. Simav Çayı’ndan aldığımız suyu bu 8 gölete ulaştırarak yeniden çayımıza enjekte ediyoruz. Doğamıza da sahip çıkıyoruz. Çok büyük bir balık popülasyonu oluştu. 15 bin meyve ağacı diktik. 400 dekar daha önceden dikilmiş ceviz ağaçlarımız bulunuyor. Bunların gölgesi ve verimliliği ile halkımızın hizmetinde olacak. 'Doğa ile iç içe olmak istiyorum, tatil yapmak istiyorum, bağımsız olmak istiyorum' diyen insanlarımızı buraya bekliyoruz."

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