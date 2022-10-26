Edremit'teki motosiklet kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçen hafta motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin cenazesi defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Görkem Ölçerler'in naaşı, Edremit Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak Bekir Efendi Camisine getirildi.

Cenaze, Ölçerler'in ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla öğle vakti kılınan namazın ardından Havran İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Edremit Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 20 Ekim akşamı Görkem Ölçerler (23) yönetimindeki 10 KJ 922 plakalı motosiklet, doğalgaz altyapı çalışması yapılan yoldaki toprak yığınına çarpmıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Edremit Devlet Hastanesine götürülen Ölçerler, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

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