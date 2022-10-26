Manyas Belediyesi 2023 yılı bütçesi kabul edildi

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BALIKESİR (AA) - Manyas Belediye Meclisi toplantısında 2023 mali yıl bütçesi görüşülerek, onaylandı.

Belediye hizmet binası başkanlık odasında yapılan Ekim Ayı Olağan Toplantısında 2023 mali yılı bütçesini 53 milyon 330 bin lira olarak belirlendi.



Belediye Başkanı Tancan Barçin başkanlığında yapılan toplantıda Manyas Belediyesi'nin birim müdürlüklerinin hazırladıkları gelir-gider bütçeleri ayrı ayrı okunarak meclis tarafından görüşüldü. Açık oylama ile yapılan müdürlüklerin bütçeleri oybirliği ile kabul edildi.



Görüşmelerin sonunda Manyas Belediyesi'nin 2023 yılı gelir-gider bütçesi 53 milyon 330 bin lira olarak kabul edildi. Belediye Başkanı Tancan Barcin yeni mali yıl bütçesinin hayırlı olmasını dileyerek, meclis üyelerine teşekkür etti.

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