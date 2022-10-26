Manyaslı gençler KPSS'de adaylardan kalem setlerini toplayıp öğrencilere dağıttı

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BALIKESİR (AA) - Manyas Gençlik Merkezi gönüllüleri, kırsal mahalle okullarının öğrencileri için kalem seti topladı.

"Genç Dönüşüm Projesi" kapsamında son KPSS'de katılımcılara verilen kalem setlerini sınav çıkışında bekleyerek toplayan gençler, 824 kalem setini Kızıksa İlkokulu ve Şevketiye İlkokulunda öğrenim gören öğrencilere dağıttı.

Projeye öncülük eden gençlik lideri Fatih Özel, yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 gönüllü gencin bu çalışmada yer aldığını bildirdi.

Devletin dağıttığı kalemlerin, sınav sonrasında israf olmasını önlemek için böyle bir proje ürettiklerini belirten Özel, kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilerin yüzlerinde tebessüm oluşturmak istediklerini söyledi.



Böylece hem dağıtılan kalemlerin israf olmadığını hem de küçük öğrencilerin sevindiklerini anlatan Özel, bu projede kendilerine destek olan gönüllü gençlere teşekkür etti.

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