Gönen ile Moğolistan'ın Darkhan belediyeleri kardeş şehir anlaşması imzaladı

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BALIKESİR (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin koordinasyonunda Moğolistan’ın Darkhan Belediyesi ile Balıkesir'in Gönen ilçe Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.



Gönen Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu'ndaki tören öncesi Belediye Başkanlığı makamında bir araya gelen heyetler, Gönen Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları, şehir bölgesindeki sanayi ve tarımsal üretim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

İmza töreninde konuşan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, bu protokolle kültürel ve ekonomik ilişkileri güçlendirme fırsatlarını kardeş şehir projeleri kapsamında genişlettiklerini söyledi.



Palaz, "İki şehir arasında kültürel, sosyal ve kamusal girişimlerin gelişmesi için ülkelerimiz arasında köprüler kurulmasına katkıda bulunacağına inanıyorum. Belirlediğimiz hedef; uluslararası ilişkileri geliştirmek, kültürel ve sosyal alanda bağlar oluşturmak ve böylece iki belediye arasındaki bağları güçlendirmektir." dedi.

Darkhan-Uul Büyükşehir Belediye Başkanı Azjargal Boldbaatar da taraflar arasında atılan bu adımdan son derece mutlu olduklarını dile getirerek, eğitim, kültür başta olmak üzere karşılıklı yatırımlar da dahil birçok alanda iş birliği yapmayı planladıklarını ifade etti.



Tören, Palaz ve Boldbaatar tarafından protokolün imzalanmasıyla tamamlandı.

Tören sonrası Palaz tarafından Boldbaatar, Darkhan Belediye Başkanı Tulgaa Togtsaıkhan ve katılımcı heyet yetkililerine Gönen iğne oyası, Gönen baldo pirinci, süt ürünleri, Gönenli hikayeci yazar Ömer Seyfettin’in hikaye koleksiyonu ile çeşitli hediyeler takdim edildi.







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