Balıkesir'de annelere “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de annelere “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri verildi

AA

Balıkesir'de annelere “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri verildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’de, uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi için çeşitli kesimlere bilgilendirmeler yapılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" adlı proje kapsamında annelere yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen seminerde polis memuru Mehmet Raşit Babacan sunum yaptı. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu olan “UYUMA” uygulaması vasıtasıyla kimlik bilgileri paylaşılmadan narkotik suçlarına yönelik kolaylıkla ihbarda bulunulabileceği anlatıldı.

Seminerde konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasıyla gelen tehlikelere dikkati çekti.

Vali Şıldak, şunları kaydetti:

"Bu uyuşturucu maddeler maalesef gençliğimizi sömürüyor ve yok ediyor. Gün geçtikçe bağımlı olan çok insanımız var. Bu bela zamanla bir hastalığa dönüşüyor. Ama hastalık sadece kişinin kendisine zarar vermekle kalmıyor ailesine, yakın çevresine de etki ediyor. Uyuşturucuyla mücadelede devletimiz büyük bir çaba gösteriyor. Bütün kolluk birimlerimiz olarak büyük bir mücadele var. Ama bataklık kurumuyor. Çünkü alıcısı da var, satıcısı da var. Böyle bir sürecin tamamen polisiye tedbirlerle önlenmesi ne yazık ki mümkün değil. Yapılan mücadele, planlı operasyonlar yıldan yıla artan sayılarla ifade ediliyor. Ama kullanıcı ve satıcı tükenmiyor. Peki ne yapmalıyız? Özellikle okul müdürlerimize, öğretmenlerimize sık sık bunu hatırlatıyorum. Öğrencilerimizdeki gördüğümüz farklılıkları, değişiklikleri, ruhsal durumunda, davranışlarında fark edilir şekilde hissettiğiniz değişiklikleri mutlaka dikkate alın ve bunları yakın takip altında tutun. Anne baba ilgili olursa, çocuğundaki her an yaşanan değişiklikleri gözleyebilir ve bununla ilgilenebilir. Bunu yapmak durumundayız. Çağımızda pek çok iletişim kaynağıyla birlikte maalesef bu tehlike büyüyor. Annelerin çocuklarını çok yakından gözlemlemeleri ve duyarlı olmaları gerekiyor. Duyarlı bir davranış ve zamanında bir hareketle bu önlenebilir.”

Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum Projesi ile ilgili bilgi veren Vali Şıldak, Balıkesir'de şu an tedavi olup rehabilitasyonu tamamlanan, sosyal uyum çerçevesinde işe yerleştirilmiş 26 gencin bulunduğunu söyledi.

Seminere, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin ve okul idarecileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bandırmaspor 3 puan için sahaya çıkacak
YEREL HABERLER Bandırmaspor 3 puan için sahaya çıkacak
(Görüntülü) BALIKESİR - İNCE: KİMYASAL SİLAH, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ&#039;NİN ENVANTERİNDE YOK
YEREL HABERLER (Görüntülü) BALIKESİR - İNCE: KİMYASAL SİLAH, TÜRK ...
İnce: Kimyasal silah, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yok
YEREL HABERLER İnce: Kimyasal silah, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ...
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Balıkesir'de konuştu:
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Balıkesir'de ...
Gönen ile Moğolistan'ın Darkhan belediyeleri kardeş şehir anlaşması imzaladı
YEREL HABERLER Gönen ile Moğolistan'ın Darkhan belediyeleri kardeş ...
Manyaslı gençler KPSS'de adaylardan kalem setlerini toplayıp öğrencilere dağıttı
YEREL HABERLER Manyaslı gençler KPSS'de adaylardan kalem setlerini ...
Manyas Belediyesi 2023 yılı bütçesi kabul edildi
YEREL HABERLER Manyas Belediyesi 2023 yılı bütçesi kabul edildi
Edremit'teki motosiklet kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Edremit'teki motosiklet kazasında ölen gencin ...
Bigadiç'te 1071 dönüm büyüklüğündeki Millet Bahçesi açıldı
YEREL HABERLER Bigadiç'te 1071 dönüm büyüklüğündeki Millet Bahçesi ...
(Görüntülü)BALIKESİR&#039;DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM-EK
YEREL HABERLER (Görüntülü)BALIKESİR'DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE ...
(Görüntülü) BALIKESİR&#039;DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
YEREL HABERLER (Görüntülü) BALIKESİR'DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
GÜNCELLEME - Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Bandırma ve Erdek'teki taşımalı eğitim okullarının yemekleri meslek lisesinde hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bandırma ve Erdek'teki taşımalı eğitim okullarının ...
Bandırmalı çocuklar Livatya Sahili'ni temizledi
YEREL HABERLER Bandırmalı çocuklar Livatya Sahili'ni temizledi
Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi ...
Balıkesir’deki Kurtuluş Çeşmesi restore edildi
YEREL HABERLER Balıkesir’deki Kurtuluş Çeşmesi restore edildi
(Görüntülü) 81 İLİN ZİRVESİNDEN TOPLADIĞI TAŞLARLA HARİTA YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 81 İLİN ZİRVESİNDEN TOPLADIĞI TAŞLARLA ...
Gönen ve Manyas ovalarındaki çeltik hasadı FPV dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Gönen ve Manyas ovalarındaki çeltik hasadı FPV dronla ...
81 ilin zirvesinden topladığı taşlarla harita yaptı
YEREL HABERLER 81 ilin zirvesinden topladığı taşlarla harita yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.