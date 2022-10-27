Balıkesir'de annelere “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri verildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’de, uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi için çeşitli kesimlere bilgilendirmeler yapılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" adlı proje kapsamında annelere yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen seminerde polis memuru Mehmet Raşit Babacan sunum yaptı. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu olan “UYUMA” uygulaması vasıtasıyla kimlik bilgileri paylaşılmadan narkotik suçlarına yönelik kolaylıkla ihbarda bulunulabileceği anlatıldı.

Seminerde konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasıyla gelen tehlikelere dikkati çekti.



Vali Şıldak, şunları kaydetti:



"Bu uyuşturucu maddeler maalesef gençliğimizi sömürüyor ve yok ediyor. Gün geçtikçe bağımlı olan çok insanımız var. Bu bela zamanla bir hastalığa dönüşüyor. Ama hastalık sadece kişinin kendisine zarar vermekle kalmıyor ailesine, yakın çevresine de etki ediyor. Uyuşturucuyla mücadelede devletimiz büyük bir çaba gösteriyor. Bütün kolluk birimlerimiz olarak büyük bir mücadele var. Ama bataklık kurumuyor. Çünkü alıcısı da var, satıcısı da var. Böyle bir sürecin tamamen polisiye tedbirlerle önlenmesi ne yazık ki mümkün değil. Yapılan mücadele, planlı operasyonlar yıldan yıla artan sayılarla ifade ediliyor. Ama kullanıcı ve satıcı tükenmiyor. Peki ne yapmalıyız? Özellikle okul müdürlerimize, öğretmenlerimize sık sık bunu hatırlatıyorum. Öğrencilerimizdeki gördüğümüz farklılıkları, değişiklikleri, ruhsal durumunda, davranışlarında fark edilir şekilde hissettiğiniz değişiklikleri mutlaka dikkate alın ve bunları yakın takip altında tutun. Anne baba ilgili olursa, çocuğundaki her an yaşanan değişiklikleri gözleyebilir ve bununla ilgilenebilir. Bunu yapmak durumundayız. Çağımızda pek çok iletişim kaynağıyla birlikte maalesef bu tehlike büyüyor. Annelerin çocuklarını çok yakından gözlemlemeleri ve duyarlı olmaları gerekiyor. Duyarlı bir davranış ve zamanında bir hareketle bu önlenebilir.”

Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum Projesi ile ilgili bilgi veren Vali Şıldak, Balıkesir'de şu an tedavi olup rehabilitasyonu tamamlanan, sosyal uyum çerçevesinde işe yerleştirilmiş 26 gencin bulunduğunu söyledi.

Seminere, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin ve okul idarecileri katıldı.

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