Bigadiç'te 250 kınalı keklik doğaya salındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde belediyenin organizasyonuyla 250 kınalı keklik doğa ile buluşturuldu.



Bigadiç Kooperatifi Yaşama Alanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (YAŞAD) Keklik Üretim Çiftliği'nden temin edilen keklikler, Bigadiç Belediyesi görevlilerine teslim edildi.



Adalı Barajı Saçaklı Değirmen bölgesindeki etkinlikte, sandıklar içinde getirilen keklikler, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, muhtarlar, görevliler ve vatandaşlar tarafından doğaya bırakıldı.

Avcu, etkinlikte yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"Yaban hayatının ülkemizin en büyük kıymetlerinden biri olduğu bilinciyle hareket ederek bölgemizde keklik popülasyonunu artırmak, genetik çeşitliliği sürdürmek ve doğa koruma konusunda farkındalığı artırmak için 2013 yılından bu yana doğaya salımı amacıyla her yıl bu tür çalışmalar yapıyoruz. Doğal denge sağlayan hayat için son derece faydalı bu tür çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

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