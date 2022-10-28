Bigadiç'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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