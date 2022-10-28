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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ve Manyas ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk törenleriyle başladı.

Bigadiç Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na bırakılmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çanakkale Savaşları'nda şehit olan Bigadiçli 320 asker için inşa edilen şehitliğe karanfil bırakılmasıyla program devam etti.

Törene, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Belediye Başkanı İsmail Avcu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ozan Balak, Cumhuriyet Savcısı Murat Türkoğlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Manyas

Manyas ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Koray Çelik ve Belediye Başkanı Tancan Barcin tarafından çelenkler bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çelik ve beraberindekiler, öğrencilerle selamlaştı.

- Ayvalık

Ayvalık ilçesinde düzenlenen "Cumhuriyete Bağlılık Yürüyüşü", Hudut Kapısı önünden ilçe merkezi istikameti yönüne başladı.

Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişinin marşlar eşliğindeki yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Meydandaki çelenk törenine Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Mustafa Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Furkan Demirbaş, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Ayvalık Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Ayvalık Belediyesine ait çelenklerin anıta bırakılmasının ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tamamlandı.

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