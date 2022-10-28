Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Edremit Çevik Kuvvet Grup Amirliği ekiplerince sabit yol uygulaması sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince genişletilen operasyonda, şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramada satışa hazır halde 196,55 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 12 ecstacy hap ve 185 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.T. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.





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