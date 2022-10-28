Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Şıldak, mesajında Cumhuriyetin ilanı ile milletin, şanlı tarihi boyunca en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal bakımdan en köklü değişimi gerçekleştirme fırsatını elde ettiğini belirtti.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919’da başlayan Kurtuluş Savaşı’nın kesin zaferle sonuçlanmasıyla aziz milletin hür ve bağımsız karakterine en uygun yönetim şekli olan cumhuriyetin 29 Ekim 1923 akşamı ilan edildiğini hatırlatan Şıldak, şunları kaydetti:



"Cumhuriyetin ilanı ile 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' sözü hayata geçirilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet, geleceğimizin güvencesi olan gençlerimize emanet edilmiştir. Aziz milletimiz ve gençlerimiz, zorlu mücadelelerle kazanılmış olan Cumhuriyeti, her koşulda sahip çıkarak koruyup kollamış, sonsuza kadar yaşatacağını 15 Temmuz 2016 tarihinde göstermiş olduğu kahramanca mücadele ile bir kez daha ispatlamıştır. Cumhuriyet, vatandaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Cumhuriyet yönetiminde söz milletindir. Cumhuriyetin ilanı ile milletimiz, şanlı tarihi boyunca en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal bakımdan en köklü değişimi gerçekleştirme fırsatını elde etmiştir.

Balıkesir, Milli Mücadele'nin başlangıcından itibaren Cumhuriyetin ilanına kadar süren zorlu mücadele süresince, Kuvayımilliye ateşinin doğmasına yol açan bağımsız ve hür yaşama iradesini, Cumhuriyet yönetimine ve ilkelerine olan bağlılığını, geçmişte olduğu gibi gençlerimiz sayesinde nesiller boyunca sürdürmeye devam edecektir. Aziz milletimizin Anadolu topraklarında asırlardır sürdürdüğü var olma ve hür yaşama mücadelesinin zaferini temsil eden, 99’uncu yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet Bayramımızda, Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

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