Balıkesir'de sahte içki üretilen eve düzenlenen operasyonda 3 gözaltı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahte içki ürettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerinde içki üretimi için hazırlanan düzeneklerin yanı sıra sahte 1422 litre şarap ve 34,5 litre rakı, 3 litre etil alkol ile 26 boş içki şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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