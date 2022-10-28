Altıeylül’de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri yamaç paraşütü uçuşlarıyla başladı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Türkmentepe Yamaç Paraşütü etkinliği başladı.

Akçaköy Mahallesi'nde bulunan Türkmentepe’de 3 gün sürecek uçuşlara ülkenin dört bir yanından gökyüzü tutkunları katılıyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümünü gökyüzünde kutladıklarını belirtti.

Avcı, "Bizlere bu toprakları vatan eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum ve bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca Avcı, Balıkesir’de de yamaç paraşütü yapılabildiğini göstermek ve Altıeylül’ü yamaç paraşütünün merkezi yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

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